Anatel propõe ampliar uso do prefixo 0303 em ligações comerciais A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu nesta segunda-feira (13) uma consulta pública sobre a ampliação do uso do...

Momento MT|Do R7 13/05/2024 - 13h03 (Atualizado em 13/05/2024 - 13h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share