Momento MT |Do R7

Apreensão de quase 50 quilos de entorpecentes choca Barra do Garças/MT Na manhã desta terça-feira (14) uma equipe PRF realizava ronda pela BR 070, no município de Barra do Garças/MT, quando na altura...

Alto contraste

A+

A-

🔵

Na manhã desta terça-feira (14) uma equipe PRF realizava ronda pela BR 070, no município de Barra do Garças/MT, quando na altura do km 14, deu ordem de parada a um veículo Fiat/Strada, tendo como ocupantes um casal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Emendas da Comissão de Meio Ambiente vão para tragédia no RS

• Comissão externa debaterá estratégias de reconstrução do RS

• Maconha e cocaína são apreendidas em Jangada após abordagem da PRF



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.