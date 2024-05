Arena Pantanal: Palco de Emoções e Competições

A Arena Pantanal volta a receber jogos do Cuiabá Esporte Clube pela série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (1º.06), às 17h30 (horário MT). O clube cuiabano enfrenta o Internacional (RS) pela 7ª rodada da competição nacional, que ficou suspensa por duas rodadas em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul.

