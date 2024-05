Argentina tem protesto contra políticas econômicas de Milei Confederação Geral do Trabalho (CGT), principal sindicato da Argentina, lidera nesta quinta-feira (9) uma greve geral de 24 horas...

Argentina tem protesto contra políticas econômicas de Milei

Confederação Geral do Trabalho (CGT), principal sindicato da Argentina, lidera nesta quinta-feira (9) uma greve geral de 24 horas contra as políticas econômicas do presidente Javier Milei.

