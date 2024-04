As marcas que estão fortalecendo a representação brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024 Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão chegando e as novidades chegam junto, desde a transmissão, patrocinadores e até mesmo, tecnologia...

Alto contraste

A+

A-

Marcas fortalecem a representação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão chegando e as novidades chegam junto, desde a transmissão, patrocinadores e até mesmo, tecnologia. Este ano, as Olimpíadas serão realizadas em Paris, do dia 26 de julho a 11 de agosto. A cerimônia de abertura será no dia 26 de julho e contará com disputas em diversas modalidades esportivas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Virginia Mendes é homenageada em Brasília como Dama Comendadora da Ordem Rosa JK.

• Fernanda Paes Leme faz homenagem à filha após primeira semana de vida

• Perfume Antonio Banderas The Secret é bom? Conheça a linha completa



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.