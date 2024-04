ASB participa da 2ª etapa do Circuito Mato Grosso de Basquetebol

As atletas Daniele Maciel, Ana Clara Curvo, Camila Pedrosa e Bruna Luiza Soares da Associação Sorriso de Basquetebol (ASB), participam neste sábado e domingo (27 e 28), da segunda etapa do Circuito Mato Grosso de Basquetebol 3x3, categoria adulta, que acontecerá no CIE - Centro de Iniciação ao Esporte Danilo Nascimento de Souza Campos, em Várzea Grande.

