Assembleia Legislativa homenageia Associação Mato-Grossense dos Municípios

Alto contraste

A+

A-

(Angelo Varela)

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou uma sessão especial em homenagem aos 41 anos de fundação da Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM), na tarde desta terça-feira (7). A cerimônia foi conduzida pelo presidente da ALMT, deputado Eduardo Botelho (União), e pela vice-presidente, deputada Janaina Riva (MDB), e reuniu mais de 50 prefeitos de todas as regiões do estado, a diretoria da entidade, servidores e representantes do Poder Executivo e Judiciário.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Órgãos reduzem pendências após implementação do sistema CGE Alerta

• Câmara aprova criação de programa de geração de energia para beneficiários da tarifa social; acompanhe

• Na presidência do G20, Brasil quer destravar fundos ambientais diante de urgências climáticas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.