Athletico perde na estreia da 3ª fase da Copa do Brasil para o Ypiranga O Athletico foi a Erechim, no Rio Grande do Sul, para estrear na Copa do Brasil de 2024. No primeiro duelo da terceira fase, contra...

Alto contraste

A+

A-

O Athletico foi a Erechim, no Rio Grande do Sul, para estrear na Copa do Brasil de 2024. No primeiro duelo da terceira fase, contra o Ypiranga, o adversário levou a melhor.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Athletico perde na estreia da 3ª fase da Copa do Brasil para o Ypiranga

• Fortaleza e Vasco empatam em duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil

• Corinthians vence o América-RN e abre vantagem na 3ª fase da Copa do Brasil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.