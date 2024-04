Athletico-PR brilha e vence o Internacional com golaço de Canobbio

Alto contraste

A+

A-

Em um confronto marcado pela tensão e oportunidades de gol, o Athletico-PR levou a melhor sobre o Internacional, vencendo por 1 a 0 na Ligga Arena, neste domingo (21.04), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Agustin Canobbio, atacante do Furacão, foi o grande destaque da partida, marcando um golaço que decidiu o jogo a favor dos paranaenses. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Bolo pudim

• Palmeiras e Flamengo empatam em confronto acirrado pelo Brasileirão

• Athletico-PR vence o Internacional com golaço de Canobbio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.