Atleta do programa de bolsas do Governo de MT conquista título no Grande Prêmio Brasil em Cuiabá A atleta Lissandra Maysa Campos, de Nossa Senhora do Livramento (38 km de Cuiabá), foi campeã do salto em distância no Grande Prêmio...

16/05/2024

