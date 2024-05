Atletas de Mato Grosso se destacam e garantem vaga no Pan-Americano de Wrestling

Mato Grosso conquistou quatro vagas para o Campeonato Pan-Americano de Wrestling, que será realizado no segundo semestre do ano. As seletivas ocorreram no último sábado (04.05) e domingo (05), durante o Campeonato Brasileiro Interclubes sub-15, 17 e 20, na cidade de Serra (ES). Os quatro atletas classificados para representar o Brasil na competição são contemplados pelo Projeto Olimpus MT, programa da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) de apoio financeiro para esportistas e técnicos mato-grossenses.

