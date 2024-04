Atletas de Sorriso se destacam no pódio do Campeonato Mato-grossense de BMX No último sábado, 20 de abril, atletas da Associação Esportiva e Recreativa de Bicicross de Sorriso (Aerbis) conquistaram excelentes...

No último sábado, 20 de abril, atletas da Associação Esportiva e Recreativa de Bicicross de Sorriso (Aerbis) conquistaram excelentes marcas que os colocaram no pódio da 2ª etapa do Campeonato Mato-grossense de BMX, realizado em Nova Mutum. A equipe com 31 atletas competiu em 12 categorias da competição válida na soma de pontos para o ranking do campeonato estadual e a 3ª etapa da competição, em Lucas do Rio Verde. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



