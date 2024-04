Atletismo: Rumo ao Desafio CPB/CBAt em São Paulo

Os atletas Isabel Almeida, Ionane Azevedo, Nelisnélia Santos, Luiz Victor Gomes e Gabriel Dutra, acompanhados do técnico Marquinhos embarcam nesta quinta (25), onde para competir no próximo domingo (28), a 3ª etapa do Desafio CPB/CBAt de 2024, que realizada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Os atletas participantes buscam bons índices que os classificam para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.