Ato de Mobilização da Campanha Faça Bonito 2024 em Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, convida para o 'Ato de Mobilização da Campanha Faça Bonito 2024', que acontece nesta sexta-feira (18), a partir das 9h, na Avenida do CPA, bem em frente ao Shopping Pantanal. A ação é alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, celebrado nacionalmente, tendo como principal objetivo chamar a atenção da população sobre esse assunto. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



