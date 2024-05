Ator Tony Ramos passa por cirurgia no cérebro O ator Tony Ramos, de 75 anos, foi internado nesta quinta-feira (16) no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, para tratar...

Momento MT|Do R7 17/05/2024 - 00h03 (Atualizado em 17/05/2024 - 00h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share