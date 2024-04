Audiência Pública discute situação dos catadores de recicláveis em Porto Alegre do Norte

A 2ª Promotoria de Justiça Cível de Porto Alegre do Norte (a 1.125km de Cuiabá) realizará, no dia 25 de abril (quinta-feira), Audiência Pública para debater a situação dos catadores de materiais recicláveis no município, visando a busca de melhores condições de trabalho e promover práticas sustentáveis na gestão de resíduos, contribuindo para inclusão social da categoria e preservação do meio ambiente. A consulta pública será às 18h, na Câmara Municipal (Rua Juscelino Kubitscheck, nº 1047, Centro).

