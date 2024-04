Baby Bang: o corte de cabelo que está conquistando as famosas O "Baby Bang" é o mais recente fenômeno no mundo da moda capilar, conquistando as passarelas, as redes sociais e as celebridades...

Alto contraste

A+

A-

Baby Bang: conheça o corte de cabelo viral que conquistou as famosas

O "Baby Bang" é o mais recente fenômeno no mundo da moda capilar, conquistando as passarelas, as redes sociais e as celebridades. Esse corte de cabelo curto, caracterizado por franjas curtas e retas, está rapidamente se tornando uma tendência popular entre aqueles que buscam um visual ousado e moderno.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Lilo propõe atendimento prioritário para pacientes com hanseníase

• Força Tática liberta vítima de sequestro e recupera veículo roubado em Várzea Grande

• Rodovias licitadas em SP receberão investimentos de R$ 4,3 bilhões



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.