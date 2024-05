Bahia conquista vitória importante sobre o Botafogo

Em uma noite de futebol vibrante no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, o Bahia conquistou uma vitória importante sobre o Botafogo por 2 a 1, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols de Everaldo e Rafael Ratão garantiram ao Tricolor a ascensão à segunda colocação na tabela, empatado em pontos com o líder Athletico-PR, mas em desvantagem no saldo de gols.

