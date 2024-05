Bahia conquista vitória importante sobre o Red Bull Bragantino

Alto contraste

O Bahia conquistou uma importante vitória neste domingo (12), ao vencer o Red Bull Bragantino por 1 a 0, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, foi decidido por um gol de Thaciano, garantindo ao Tricolor a manutenção da segunda posição na tabela, com 13 pontos, empatado com o Athletico-PR, mas em desvantagem no saldo de gols. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



