Base Aérea de Canoas: Centro Logístico de Apoio às Vítimas de Enchentes no RS

Alto contraste

A+

A-

Com o aeroporto internacional de Porto Alegre fechado por tempo indeterminado, a Base Aérea de Canoas, na região metropolitana da capital gaúcha, se transformou no principal centro logístico de apoio às operações de atendimento e resgate das vítimas das enchentes no estado. É por ali que chegam donativos e mantimentos, equipes de resgate, além do controle do tráfego aéreo. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Lira: decreto aprovado vai garantir socorro ao povo gaúcho

• Entrega do IR em cidades afetadas no RS é prorrogada para agosto

• Curau fácil

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.