Beto Faro defende aprovação de diretrizes para planos de adaptação à mudança climática

O senador Beto Faro (PT-PA) destacou em pronunciamento nesta quarta-feira (15) a importância de aprovar o projeto de lei que dispõe sobre diretrizes gerais para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima. O parlamentar pontuou que a proposta está alinhada com a legislação vigente sobre políticas públicas para proteção do regime climático e para a diminuição da vulnerabilidade da população e dos sistemas naturais frente à alteração climática, sobretudo a crescente ocorrência de eventos extremos. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



