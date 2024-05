Bombeiros e cães farejadores de MT prontos para auxiliar no Rio Grande do Sul O Governo de Mato Grosso enviou, neste sábado (04.05), equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT) com mergulhadores, operadores...

