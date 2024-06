Bombeiros promovem conscientização ambiental e combate a incêndios florestais

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou nesta quarta-feira (05.06), atividades em diferentes regiões do Estado para conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental e do combate aos incêndios florestais em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nessa data.

