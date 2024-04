Botafogo goleia o Juventude e sobe na Tabela do Brasileirão

Em uma exibição de gala no Nilton Santos, o Botafogo não tomou conhecimento do Juventude e aplicou uma goleada de 5 a 1 neste domingo (21.04), consolidando sua boa fase no Campeonato Brasileiro. Com esse resultado expressivo, os alvinegros alcançaram a terceira posição na tabela, somando seis pontos, enquanto o Juventude permanece com quatro pontos, na 13ª colocação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.