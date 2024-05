BR-163 será interditada para evento em Lucas do Rio Verde

A Nova Rota do Oeste orienta motoristas que vão passar pelo km 687 da BR-163, em Lucas do Rio Verde, na próxima segunda-feira (13.05.2024), às 05h, para uma interdição de pista programada em atendimento à solicitação do evento Pedal com a Padroeira.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.