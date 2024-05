BR-364 será bloqueada para detonação de rocha em Nobres

A Concessionária Nova Rota do Oeste alerta aos motoristas que vão passar pela BR-364, no km 570 em Nobres, nesta sexta-feira (03.05.2024), para um bloqueio estimado para às 14h. O objetivo é a realização de um procedimento de detonação de rocha previsto para ser realizado por uma empresa no local. A rodovia será interditada por cerca de 30 minutos.

