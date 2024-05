Brasil autoriza importação emergencial de um milhão de toneladas de arroz

Já está em vigor a medida provisória editada para que o Brasil possa importar até um milhão de toneladas de arroz de maneira emergencial, em virtude da calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul, maior rizicultor do país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.