Brasil registra queda histórica na taxa de pobreza em 2023

Alto contraste

A+

A-

A pobreza e a extrema pobreza no Brasil atingiram em 2023 seus menores índices desde 2012, afirmou nesta quarta-feira (25), em Plenário, a senadora Janaína Farias. Ela mencionou os dados de pesquisa do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), indicando que a taxa de pobreza do país caiu, no ano passado, de 31,6% para 27,5%, enquanto a taxa de extrema pobreza diminuiu de 5,9% para 4,4%. Ela ressaltou que 13 milhões de pessoas conseguiram deixar para trás a ameaça da fome, enquanto a renda domiciliar per capita atingiu um recorde de R$ 1.848, um aumento de 11,5%. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Evento em comemoração a Semana da Literatura Infantil reúne mais de 560 crianças em bibliotecas de Sorriso

• Segunda parcela do Pé-de-Meia começa a ser paga nesta quinta-feira

• Sistema nacional reunirá informações sobre violência escolar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.