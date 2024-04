CAE vota criação do Programa Nacional de Atenção ao Paciente Cardiológico

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) tem reunião marcada para terça-feira (30), às 10h, com oito itens na pauta. Um deles é o projeto que cria o Programa Nacional de Atenção ao Paciente Cardiológico (Procardio). Conforme registrado na justificativa do projeto, a intenção do programa é captar e canalizar recursos para a prevenção e o tratamento de doenças cardiovasculares, englobando a promoção da informação, a pesquisa e a reabilitação necessária desses pacientes.

