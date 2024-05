Caixa Econômica adia concurso no Rio Grande do Sul - Novidades e Informações Exclusivas

A Caixa Econômica Federal adiou as provas do concurso público para candidatos vinculados ao polo Rio Grande do Sul. Em nota, a Caixa informa que as provas estão mantidas para o dia 26 de maio no restante do Brasil.

