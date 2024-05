Caixa libera saque do FGTS para afetados por enchentes no RS Os afetados pela enchente no Rio Grande do Sul poderão sacar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), anunciou nesta...

