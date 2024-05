Campanha "FOGO ZERO": Proteja o meio ambiente e combata as queimadas! A prefeitura de Diamantino por meio da secretaria de meio ambiente, alerta a população: As queimadas são uma ameaça real para o ecossistema...

Momento MT|Do R7 10/05/2024 - 21h03 (Atualizado em 10/05/2024 - 21h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share