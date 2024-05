Campanha "Seja um Herói do Trânsito" em Cuiabá

Alto contraste

O vice-prefeito de Cuiabá e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, junto com a secretária de Mobilidade Urbana, Luciana Zamproni, abriram oficialmente, na manhã desta segunda-feira (6), no auditório da Secretaria Municipal de Educação, a programação do 'Maio Amarelo', tendo como tema escolhido para este ano, pela Prefeitura de Cuiabá, o tema: 'Seja um Herói do Trânsito'. O ‘Maio Amarelo’, uma iniciativa mundial para reduzir os índices de acidentes e mortes no trânsito, chega à sua 11ª edição em 2024 com o tema central: 'Paz no trânsito começa por você'. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



