Campeonato Ibero-Americano de Atletismo: Competição de alto nível em Cuiabá

O Campeonato Ibero-Americano de Atletismo começa nesta sexta (10.05), com provas das 8h às 10h, no Centro Olímpico de Treinamento (COT) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá. No fim da tarde, às 17h30, acontece a cerimônia oficial de abertura, retomando em seguida a segunda etapa de provas que prosseguem até às 21h40.

