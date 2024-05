Cartilha traz dicas para garantir segurança de crianças em abrigos O cuidado com as crianças que se encontram em abrigos devido ao momento de calamidade no qual o Rio Grande do Sul se encontra deve...

Alto contraste

A+

A-

O cuidado com as crianças que se encontram em abrigos devido ao momento de calamidade no qual o Rio Grande do Sul se encontra deve ser redobrado para evitar casos de violência de toda natureza - sexual, psicológica e física. A avaliação é da professora Luísa Habigzang, coordenadora do Grupo de Pesquisa Violência, Vulnerabilidade e Intervenções Clínicas da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) que concedeu entrevista à Agência Brasil. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• MEC autoriza flexibilização do calendário escolar no RS

• Comemoração reúne mães, carinho e doses de humor

• Mais de 500 ciclistas celebram os 157 anos de Várzea Grande no Pedal da Guarda

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.