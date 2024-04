Casal realiza sonho da casa própria após sair do aluguel

Casados há cinco anos, o consultor de serviços Jackson William Claudiano dos Santos e a professora Gisele de Souza saíram do aluguel e, após receberem do Governo de Mato Grosso as chaves da casa nova, planejam aumentar a família. Eles estão entre os 75 beneficiados com imóvel no Residencial São Tarcísio, em Juína, pelo programa SER Família Habitação, idealizado pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.