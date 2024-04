CCJ aprova exclusão de área do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque: Entenda a polêmica

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (17) projeto de lei que desmembra uma área do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, no Oiapoque, Amapá. O PL 3.087/2022, do senador Lucas Barreto (PSD-AP), segue para a decisão final na Comissão do Meio Ambiente (CMA).

