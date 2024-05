CDH vota restrição a empresa estrangeira condenada por trabalho escravo

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) tem reunião marcada para quarta-feira (8), às 11h30, com 11 itens em pauta. Um deles é o projeto que veda às empresas brasileiras a realização de quaisquer transações comerciais com empresas estrangeiras que, de acordo com as leis locais da sede ou da filial com a qual for realizado o negócio, tenham sido condenadas por exploração ao trabalho escravo ou análogo à escravidão (PL 2.303/2023). Do senador Marcos do Val (Podemos-ES), a matéria conta com o apoio do relator, senador Paulo Paim (PT-RS).

