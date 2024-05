CDR aprova critérios de sustentabilidade para financiamentos com Fundos Constitucionais

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) aprovou nesta terça-feira (7) proposta que inclui critérios de sustentabilidade na seleção de projetos a serem financiados pelos Fundos Constitucionais do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO). O projeto do senador Randolfe Rodrigues (S/Partido-AP) foi aprovado na forma de um texto substitutivo do relator, senador Cid Gomes (PSB-CE). Como houve mudanças na redação original, a matéria passará por votação suplementar no colegiado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.