CE destina emendas de comissão exclusivamente ao RS - Decisão em prol da reconstrução

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou, nesta terça-feira (7), proposta apresentada pelo presidente do colegiado, senador Flávio Arns (PSB-PR), para que as emendas de comissão do colegiado sejam exclusivamente destinadas ao estado do Rio Grande do Sul, que vive a pior tragédia de sua história, com 341 municípios em situação de calamidade pública.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.