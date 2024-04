CE realiza em Joinville debate sobre a criação do Dia dos Bombeiros Voluntários

A Comissão de Educação e Cultura (CE) realizará nesta sexta-feira (19) audiência pública sobre a criação do Dia Nacional dos Bombeiros Voluntários. A sugestão do debate, que será realizado na Câmara de Vereadores de Joinville (SC), é do senador Esperidião Amin (PP-SC). Ele é relator do projeto de lei (PL 1354/2023) que institui a data, a ser comemorada em 13 de julho.

