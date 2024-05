Centro de Apoio Administrativo em Rondonópolis: Novo Modelo de Gestão

Alto contraste

As Promotorias de Justiça de Rondonópolis (município distante a 198 km de Cuiabá) passam a contar a partir desta segunda-feira (13) com o Centro de Apoio Administrativo (CAAD). O setor passará a ser atendido por duas secretarias: uma destinada aos processos judiciais e a outra aos procedimentos extrajudiciais. Com a centralização das atividades administrativas, o Ministério Público pretende proporcionar melhorias na padronização, organização e uniformização das atividades, além de garantir a distribuição das tarefas de forma equitativa entre os servidores. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



