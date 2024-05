Chico 2000 prestigia evento do Dia das Mães no Bela Vista

O presidente da Câmara de Cuiabá, Chico 2000 (PL), prestigiou o evento do Dia das Mães realizado no Bela Vista, na noite dessa quinta-feira (09.05) para todas as mães que moram no bairro. Ele foi convidado para o evento pela presidente do bairro, Lene Xavier.

