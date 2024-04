Chico 2000 promove audiência pública para melhorias aos entregadores de aplicativo

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Chico 2000 (PL), vai realizar uma audiência pública no dia 25 de abril, às 14h30, no Plenário da Deliberações, para debater a criação de pontos de apoio para entregadores de aplicativo na Capital. O deputado federal Abilio Brunini (PL), também participará do encontro.

