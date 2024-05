Chico 2000 promove evento especial em homenagem às mães

As servidoras da Câmara Municipal de Cuiabá foram homenageadas pelo presidente da Casa, vereador Chico 200 (PL) com um evento alusivo ao Dia das Mães, realizado na quinta-feira (09.05), com palestras que abordaram a saúde e a valorização da mulher e o trabalho de cuidado e não remunerado exercido pelas mães.

