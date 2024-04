Chico 2000: Vereador atende moradores e consegue limpeza de praça e cata-trecos

Os moradores do Jardim Paulista, em Cuiabá, tiveram a reivindicação atendida com a limpeza da praça e também o serviço de cata-treco, realizados pela Prefeitura de Cuiabá, após indicação do presidente da Câmara de Vereadores, Chico 2000 (PL). O pedido pelo serviço partiu do presidente do bairro, Pablo Conte, que buscou auxílio do parlamentar para interceder por esta demanda.

