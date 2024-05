Chico Rodrigues propõe medidas para enfrentar catástrofes no Brasil Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (7), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) voltou a se solidarizar com as vítimas das...

Alto contraste

A+

A-

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (7), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) voltou a se solidarizar com as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O parlamentar enfatizou os prejuízos acumulados desde o início das chuvas, que assolaram todo o estado. Ele destacou a necessidade de implementação de medidas coordenadas para enfrentar os desafios climáticos, incluindo investimentos em planejamento, infraestrutura e tecnologia. O senador defendeu a criação de uma política nacional capaz de lidar efetivamente com as catástrofes no Brasil, a exemplo de países como Estados Unidos e Japão. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• RS: Força Nacional e policiais temporários vão conter saques e roubos

• Conselho suspende por 30 dias regime de recuperação fiscal do RS

• Chico Rodrigues defende política nacional contra catástrofes

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.