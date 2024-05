Chuvas diminuem no RS, mas frio intenso e elevação do Guaíba preocupam As chuvas diminuíram no Rio Grande do Sul nas últimas horas, um alívio após as fortes precipitações que voltaram a atingir o estado...

Momento MT|Do R7 13/05/2024 - 16h33 (Atualizado em 13/05/2024 - 16h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share