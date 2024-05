Chuvas no RS afetam 8 mil indígenas em 80 comunidades As chuvas que castigam o Rio Grande do Sul nos últimos dias afetaram 8 mil indígenas em 80 comunidades espalhadas por diversas regiões...

