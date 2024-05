Chuvas no RS: resgate de milhares de animais ilhados emociona voluntários As equipes do poder público e de voluntários resgataram ao menos 3,5 mil animais ilhados pelas chuvas no Rio Grande do Sul (RS)....

Alto contraste

A+

A-

As equipes do poder público e de voluntários resgataram ao menos 3,5 mil animais ilhados pelas chuvas no Rio Grande do Sul (RS). Porém, o número deve ser bem maior, já que se formaram diversos grupos de voluntários para o salvamento de cães e gatos que ficaram para trás devido às enchentes que assolam o estado. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Lira e Pacheco defendem medidas extraordinárias para Rio Grande do Sul

• Ponche especial

• Bebida no abacaxi

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.